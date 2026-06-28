"Отличная новость для всего дивизиона": Именитый промоутер оценил отказ Усика от титулов

Эдди Хирн уверен, что решение украинца открывает большие возможности для других бойцов.

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика освободить свои титулы.

Функционер выразил уверенность, что теперь дивизион станет интереснее, а другие боксеры получат больше возможностей.

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"Это отличная новость для претендентов и, если честно, для всего дивизиона, ведь, думаю, впереди нас ждет много интересного. Если посмотреть на WBA, там за титул могут встретиться Мурат Гассиев и Джаррелл Миллер. В IBF есть Фрэнк Санчес. Также Фабио Уордли и Даниэль Дюбуа сразятся за титул WBO. Есть еще Мозес Итаума. Возможно, Филип Хргович проведет бой за вакантный пояс.

Может сложиться ситуация, когда будет сразу четыре чемпиона мира, и меня это вполне устраивает. Главное, чтобы они дрались друг с другом.

К тому же это не самые большие звезды, поэтому мы можем увидеть объединительные поединки и действительно отличные противостояния. А еще победитель боя Фьюри - Джошуа захочет побороться за пояс. Поэтому, на мой взгляд, все это делает дивизион еще интереснее", - сказал Хирн в комментарии Seconds Out.

Ранее Усик поделился своими дальнейшими планами после отказа от титулов.

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