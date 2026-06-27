"Впереди еще большой бой": Усик поделился своими дальнейшими планами

Украинский экс-чемпион рассказал об отказе от титулов и своем будущем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, почему решил освободить титулы.

Украинский боксер подтвердил, что пока не собирается завершать карьеру и намерен провести еще минимум один большой бой.

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"Я пока не завершаю карьеру. Впереди как минимум еще один большой бой. С кем именно, сейчас говорить рано. Мы рассматриваем разные варианты. Для меня важно, чтобы это был большой вызов, большое событие и достойные условия, которые соответствуют тому пути, который мы прошли. Когда решение будет принято, я обязательно о нем скажу.

Я уже доказал в ринге все, что хотел доказать. Каждый чемпионский пояс был для меня большой честью. Сегодня меня интересуют только большие бои, большие события и достойные вызовы. Именно поэтому я сознательно освободил пояса, чтобы супертяжелый дивизион жил и развивался, а другие боксеры получили свой шанс.

Я искренне признателен всем, кто был рядом со мной на этом пути. Для меня всегда было важно не только побеждать, но и достойно представлять Украину в мире", - сказал Усик в комментарии 24 Каналу.

Ранее Усик отказался от своих поясов, после чего обладатель временного титула WBC Агит Кабайел был повышен до полноценного чемпиона организации.

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