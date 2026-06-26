Усик ошеломил заявлением, отказавшись от всех своих титулов

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) объявил, что сделал все пояса вакантными.

Украинский боксер записал специальное видеообращение в Instagram, сообщив о своем решении.

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"Сегодня хороший день сказать о том, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сейчас владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, боксировали. Друзья, я оставляю пояса, но не ухожу из спорта, потому что у меня есть last dance.

Всех хочу поблагодарить, с уважением отношусь ко всем организациям. Хочу всех поблагодарить и сказать: "Дальше - больше". Слава Богу за все! Слава Украине!" - заявил Усик.

Напомним, ранее Всемирный боксерский совет обязал Усика провести бой против временного чемпиона WBC Агита Кабайела, предоставив украинцу 30 дней для принятия решения по поводу обязательной защиты.

В своем последнем бою, который состоялся 23 мая, Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над кикбоксером Рико Верховеном.

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