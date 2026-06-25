Решение о будущем Усика будет принято до конца недели

Ближайший друг и соратник из команды чемпиона мира в супертяжёлом весе Александра Усика рассказал о неожиданном развороте карьеры украинского чемпиона.

Сергей Лапин сообщил, что сторона Усика ведёт переговоры с разными заинтересованными сторонами и тщательно оценивает все возможности, а решение о будущем спортсмена будет принято в ближайшие дни.

"Александр заслужил право тщательно оценивать каждый вариант. Мы ведём переговоры с разными сторонами и рассматриваем все возможности. Решение будет принято до конца этой недели, и все узнают нашу позицию. Полная ясность наступит уже совсем скоро", — цитируют слова Лапина источник Mirror.

Но людям стоит помнить одну вещь: когда боец добивается всего того, чего добился Александр, каждое его появление становится особенным. Возможно, болельщики уже видели его в ринге в последний раз. А может быть, впереди ещё одна глава. Очень скоро мы это узнаем.

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