iSport.ua
Русский Українська

Уоррен раскрыл правду: "Бой Фьюри - Джошуа не отменён, но есть одно но"

Всё дело в июльских боях.
Сегодня, 14:44       Автор: Валентина Чорноштан
Фрэнк Уоррен / Getty Images
Фрэнк Уоррен / Getty Images

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри уже подписали контракт на очный поединок, однако на данный момент неизвестны ни дата, ни место его проведения.

Причину отсутствия точной даты объяснил промоутер Фрэнк Уоррен. Бизнесмен заявил, что перед их встречей оба бойца должны провести промежуточные бои этим летом. При успешном прохождении этих поединков будет сделано окончательное официальное объявление всех деталей.

Всё в силе. Разве что один из них проиграет в этих двух боях, которые ещё должны состояться. А так, никаких проблем нет. Единственная проблема - то, что оба подписались на эти бои. Джошуа проведёт свой в июле. Фьюри, полагаю, тоже — не знаю ни места проведения, ни даты.

"И как только они закроют эти бои, их очная схватка состоится. Это произойдёт поздней осенью. Никаких проблем не вижу. Все будут довольны. Пускай проведут эти июльские бои. И сразу же после этого будет большой анонс", — цитируют бизнесмена BoxingScene.

Ранее Шакур Стивенсон  назвал причину, почему не хочет быть похожим на Кроуфорда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Турки отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа Турки отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа
"Лакмусовая бумажка для Мозеса": Промоутер оценил будущий бой Итаумы против Хрговича "Лакмусовая бумажка для Мозеса": Промоутер оценил будущий бой Итаумы против Хрговича
Чисора разнёс Фьюри и предрёк ему нокаут от Джошуа Чисора разнёс Фьюри и предрёк ему нокаут от Джошуа
Реал открыт к предложениям по двум французам Реал открыт к предложениям по двум французам

Видео

Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Канады, Бразилии и Мексики
просмотров
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

Бокс14:44
Уоррен раскрыл правду: "Бой Фьюри - Джошуа не отменён, но есть одно но"
Европа14:23
Реал открыт к предложениям по двум французам
Формула 113:53
Феррари нашла способ стать быстрее на Гран-при Австрии
Европа13:32
Известно, продолжит ли карьеру Лунин в Реале
Европа13:08
Манчестер Сити проявляет интерес к защитнику Челси
ЧМ-202612:43
Анчелотти назвал, кто сыграет с Шотландией вместо травмированного Рафиньи
Формула 112:17
Ауди первой воспользовалась программой ADUO
ММА11:46
Уайт объявил о новой эре рейтингов в UFC
Европа11:24
Стало известно, почему Атлетико подаёт в суд на Барселону
Европа10:56
Панатинаикос объявил о подписании вратаря Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK