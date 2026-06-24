Уоррен раскрыл правду: "Бой Фьюри - Джошуа не отменён, но есть одно но"

Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри уже подписали контракт на очный поединок, однако на данный момент неизвестны ни дата, ни место его проведения.

Причину отсутствия точной даты объяснил промоутер Фрэнк Уоррен. Бизнесмен заявил, что перед их встречей оба бойца должны провести промежуточные бои этим летом. При успешном прохождении этих поединков будет сделано окончательное официальное объявление всех деталей.

Всё в силе. Разве что один из них проиграет в этих двух боях, которые ещё должны состояться. А так, никаких проблем нет. Единственная проблема - то, что оба подписались на эти бои. Джошуа проведёт свой в июле. Фьюри, полагаю, тоже — не знаю ни места проведения, ни даты.

"И как только они закроют эти бои, их очная схватка состоится. Это произойдёт поздней осенью. Никаких проблем не вижу. Все будут довольны. Пускай проведут эти июльские бои. И сразу же после этого будет большой анонс", — цитируют бизнесмена BoxingScene.

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