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Футбол

Кривбасс подписал венесуэльского легионера

Вингер Яксон Ривас пополнил состав криворожской команды.
Сегодня, 19:09       Автор: Игорь Мищук
Яксон Ривас / ФК Кривбасс
Яксон Ривас / ФК Кривбасс

Кривбасс подписал вингера Яксона Риваса из венесуэльского Депортиво Ла Гуайра.

О переходе 24-летнего футболиста сообщает официальный сайт криворожского клуба.

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Венесуэльский вингер перешел на правах годичной аренды с правом дальнейшего выкупа.

В составе криворожской команды новичок будет выступать под 7-м номером.

Яксон является воспитанником Минерос де Гуаяна, где прошел все этапы футбольной подготовки и дебютировал за первую команду в 17 лет. В 2021 году он перешел в Депортиво Ла Гуайра, в составе которого провел 111 матчей, отличившись 17 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Кривбасс показал все комплекты формы на новый сезон.

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