Вингер Барселоны получил тяжелую травму

Вингер Барселоны Руни Бардагжи может пропустить предстоящий сезон, пишет Diario Sport.

20-летний игрок травмировал колено на тренировке и покинул поле в слезах.

Первичный осмотр показал тяжелую травму колена, Бардагжи вполне мог порвать кресты.

Отметим, что ранее у игрока уже были проблемы с коленом, из-за которых он пропустил десять месяцев.

Также травма вингера нарушила планы Барселоны, которая планировала продать игрока этим летом.

Ранее также сообщалось, что Эндрик ищет себе новую аренду.

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