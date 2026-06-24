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Шакур Стивенсон назвал причину, почему не хочет быть похожим на Кроуфорда

Также он высказался о завершении карьеры.
Сегодня, 09:51       Автор: Валентина Чорноштан
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира в четырёх весовых категориях Шакур Стивенсон заявил, что не планирует повторять долгую карьеру Теренса Кроуфорда.

В интервью The Daily Mail он заявил, что у каждого бойца свой путь, и лично он хочет завершить карьеру значительно раньше — примерно к 33 годам.

Также Стивенсон отметил, что для него приоритетом является здоровье после бокса, а не максимально долгое пребывание в ринге.

Я не хочу иметь проблемы с мозгом. Я в этом спорте для того, чтобы заработать свои деньги, стать одним из лучших и показать людям, насколько я велик.

К слову, Итаума пообещал разрушить карьеру олимпийского призёра Хрговича.

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