"Я лишу Хрговича всего": Итаума пообещал разрушить карьеру олимпийского призёра

Британец заявил, что это сражение его самое большое испытание.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума назвал предстоящий бой с Филипом Хрговичем самым серьёзным испытанием в своей карьере.

"Филип Хргович - не мешок. Я думаю, что замечательная вещь в боксе это то, что Хргович очень многого добился в этом виде спорта. Он победил очень многих известных бойцов не только в британском боксе, но и вообще. Он завоевал бронзовую медаль Олимпиады", — цитируют его журнал The Ring.

При этом британец уверен в своих силах и заявил, что готов доказать свой уровень в поединке.

Я полагаю, что вся прелесть моего положения заключается в том, что я могу лишить Хрговича всего этого. Когда придёт день боя, я буду готов. Это будет интересный поединок. В нём молодость встретится с опытом, а ум - с мужеством.

Ранее поделился ожиданиями от своего предстоящего поединка и хорватский боксёр.

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