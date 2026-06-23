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"Побью этого парня": Хргович сомневается в британском проспекте

Пообещал проверить характер Итаумы.
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Филипп Хргович / Getty Images
Филипп Хргович / Getty Images

Хорватский супертяжеловес Филипп Хргович поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Мозесом Итаумой.

Напомним, что бой запланирован на 29 августа в Лондоне на арене O2. Если Итаума одержит победу, он, по всей видимости, будет объявлен официальным претендентом на титул WBO.

Я не поражён им, как весь мир. Я боец. Я смотрю на ситуацию под разными углами. Я никогда не видел его в беде. Я никогда не видел, как его избивали или бросали. У него, безусловно, есть навыки и скорость, но чтобы быть великим бойцом, ты должен иметь мужество, и мы пока не видели этого.

"Возможно, у Итаума есть всё это, но, возможно, и нет. Поэтому я наверняка думаю, что проверю это. Я проверю, настоящий ли он или нет. Я верю, что побью этого парня и стану чемпионом мира в тяжёлом весе", — цитируют слова  хорватского боксёра журнал The Ring.

Тем временем Турки  отреагировал на спекуляции по поводу места проведения боя Фьюри и Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Филипп Хргович Мозес Итаума

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