Чисора назвал двух будущих лидеров супертяжелого дивизиона

Британец Дерек Чисора поделился мнением о будущих лидерах супертяжелого дивизиона после отказа Александра Усика от титулов.

Боксер отметил, что отдает предпочтение соотечественникам Мозесу Итауме и Даниэлю Дюбуа.

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"В этом поколении сейчас есть только один боец, который может стать настоящей головной болью для всех - это Мозес. А еще, думаю, Даниэль уже избавился от своих внутренних демонов. Вот эти двое. Больше никого я не вижу. Не думаю, что кто-то сейчас способен создать им серьезные проблемы.

Реванш Фабио Уордли с Дюбуа? Что Уордли собирается сделать? Чем этот бой будет отличаться от первого? Думаю, реванш закончится еще раньше. Я люблю Фабио, но сейчас не вижу, чтобы он мог создать Даниэлю какие-то проблемы. Ему нужно полностью изменить свой стиль.

Итаума против Филипа Хрговича? Это будет очень тяжелый бой, но Мозес найдет в себе дополнительные силы и победит.

Если бы сейчас дрались Итаума и Дюбуа? Я ставлю на Мозеса. Левшу очень сложно победить. Как только ты занимаешь боевую стойку, он уже достает тебя своим джебом за счет длины рук. А пока ты реагируешь на джеб, он мгновенно добавляет комбинацию", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Отметим, также Чисора рассказал, как пытался уговорить Усика освободить титул.

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