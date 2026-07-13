Астон Вилла согласовала трансфер молодой звезды сборной Швейцарии
Астон Вилла договорилась с Фрайбургом о трансфере полузащитника сборной Швейцарии Жоана Манзамби.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб заплатит за 20-летнего футболиста более 60 миллионов евро.
Также Астон Вилла уже достигла соглашения с самим игроком по поводу условий его личного контракта.
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Бирмингемцы перехватили швейцарского хавбека у Ньюкасла, который ранее также работал над его трансфером.
В прошлом сезоне Манзамби провел за Фрайбург во всех турнирах 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять результативных передач.
На чемпионате мира-2026 полузащитник отличился тремя голами и двумя ассистами в четырех поединках сборной Швейцарии.
Ранее сообщалось, что Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины.
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