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Футбол

Астон Вилла согласовала трансфер молодой звезды сборной Швейцарии

Бирмингемский клуб выиграл у Ньюкасла борьбу за Жоана Манзамби.
Сегодня, 12:29       Автор: Игорь Мищук
Жоан Манзамби / Getty Images
Жоан Манзамби / Getty Images

Астон Вилла договорилась с Фрайбургом о трансфере полузащитника сборной Швейцарии Жоана Манзамби.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб заплатит за 20-летнего футболиста более 60 миллионов евро.

Также Астон Вилла уже достигла соглашения с самим игроком по поводу условий его личного контракта.

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Бирмингемцы перехватили швейцарского хавбека у Ньюкасла, который ранее также работал над его трансфером.

В прошлом сезоне Манзамби провел за Фрайбург во всех турнирах 47 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять результативных передач.

На чемпионате мира-2026 полузащитник отличился тремя голами и двумя ассистами в четырех поединках сборной Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Ювентус и Астон Вилла не могут договориться по игроку сборной Аргентины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фрайбург Астон Вилла

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