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"Чертов ублюдок": Чисора признался, что пытался уговорить Усика освободить титул

Британский боксер разнес украинца за отказ сделать пояс IBF вакантным для боя с Уайлдером.
Сегодня, 10:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Дерек Чисора / Getty Images
Александр Усик и Дерек Чисора / Getty Images

Супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, из-за чего разозлился на бывшего чемпиона Александра Усика, который недавно отказался от всех своих поясов.

Британский боксер заявил, что просил украинца освободить титул IBF еще до своего боя против Деонтея Уайлдера, чтобы они могли подраться за вакантный пояс.

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"Усик меня разозлил, потому что я звонил его менеджеру. Я звонил ему. Я даже звонил ему по видеосвязи, и он показал мне свою прекрасную дочку. Он был дома со своей семьей. Я сказал: "Бро, я буду драться с Деонтеем Уайлдером. Откажись от титула IBF, сделай это для меня как друг". Усик ответил: "О, я тебе обо всем сообщу". Чертов ублюдок. Этот парень - сволочь.

Мы давили на него. Мы звонили ему каждый день, а он не соглашался. А потом он вдруг решил драться с кикбоксером и понял, что он уже не тот. И он сразу же отказался от титулов. Я думаю, что это было эгоистично с его стороны. Ты ожидаешь, что люди в боксе будут твоими друзьями, но мы все разные", - сказал Чисора в комментарии Seconds Out.

Напомним, что в апреле Чисора уступил Уайлдеру раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что IBF санкционировала бой за освобожденный Усиком титул.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Дерек Чисора

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