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Менеджер Уайлдера отреагировал на желание Усика устроить бой

Американец может стать соперником украинского экс-чемпиона.
Вчера, 23:22       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Шелли Финкель, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, прокомментировал желание еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Александра Усика организовать бой.

Ранее директор команды украинского боксер Сергей Лапин сообщил, что они рассматривают американца как приоритетный вариант для последнего поединка.

Читай также: Директор команды Усика назвал потенциального соперника для последнего боя

В свою очередь представитель Уайлдера заявил, что его клиент готов выйти в ринг, если получит соответствующее предложение.

"Если Деонтею предложат бой с Усиком, он согласится", - приводит слова менеджера BBC Sport.

Отметим, что команда Усика пыталась устроить бой с Уайлдером еще до поединка против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что Усик может подписать контракт с Zuffa Boxing.

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