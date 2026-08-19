Ключевой игрок Эпицентра перешел в другой клуб УПЛ
Испанский вингер Хоакин Сифуэнтес сменил Эпицентр на Карпаты.
О переходе 29-летнего футболиста сообщает официальный сайт "зелено-белых".
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Испанский легионер подписал с львовским клубом контракт на два года. Также соглашение предусматривает возможность его продления еще на один сезон.
Сумма трансфера не разглашается, однако, по данным Transfermarkt, размер компенсации составил 260 тысяч евро.
В прошлом сезоне Сифуэнтес провел в составе Эпицентра 30 матчей в украинской Премьер-лиге, отличившись восемью голами и семью результативными передачами.
В текущем сезоне испанец записал на свой счет два забитых мяча в трех поединках.
Ранее сообщалось, что Карпаты оформили переход французского нападающего.
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