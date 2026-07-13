Итальянский клуб выставил на продажу украинского нападающего
Выступающий в Серии B Эмполи выставил на трансфер украинского нападающего Богдана Попова.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб нуждается в дополнительных финансовых вливаниях, из-за чего готов продать нескольких своих перспективных исполнителей. В список игроков, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей, попал и 19-летний украинский форвард.
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Однако отмечается, что в Эмполи могут и пересмотреть свою трансферную политику, если до конца лета сменится владелец клуба. На данный момент ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций американскому инвестиционному фонду.
В минувшем сезоне Попов провел в составе Эмполи 24 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами.
Ранее сообщалось, что Попов может продолжить карьеру в Аталанте.
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