Итальянский клуб выставил на продажу украинского нападающего

Выступающий в Серии B Эмполи выставил на трансфер украинского нападающего Богдана Попова.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб нуждается в дополнительных финансовых вливаниях, из-за чего готов продать нескольких своих перспективных исполнителей. В список игроков, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей, попал и 19-летний украинский форвард.

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Однако отмечается, что в Эмполи могут и пересмотреть свою трансферную политику, если до конца лета сменится владелец клуба. На данный момент ведутся переговоры о продаже контрольного пакета акций американскому инвестиционному фонду.

В минувшем сезоне Попов провел в составе Эмполи 24 матча во всех турнирах, отличившись пятью голами.

Ранее сообщалось, что Попов может продолжить карьеру в Аталанте.

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