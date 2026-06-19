Аталанта выкупит украинского нападающего

Богдан Попов сыграет в Серии А.

Аталанта согласовала трансфер Богдана Попова, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Воспитанник киевского Динамо с 2023 года находится в расположение Эмполи. В прошлом сезоне Попов провел дебютный сезон на уровне Серии Б.

19-летний форвард сразу привлек к себе внимание итальянских клубов. Кальяри и Удинезе вели переговоры о выкупе украинца, но Аталанта быстро закрыла трансфер за 5 млн евро.

В ближайшее время клубы должны уладить все бюрократические процедуры, и Попов официально присоединится к команде Маурицио Сарри.

Ранее также сообщалось, что легионер Динамо вернулся в клуб.

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