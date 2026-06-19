Динамо объявило о возвращении польского легионера

Томаш Кендзера снова будет выступать за киевскую команду.

Бывший защитник Динамо Томаш Кендзера вернулся из греческого ПАОК в киевский клуб.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 32-летний футболист подписал контракт сроком на два года.

Также отмечается, что польский защитник пополнил состав киевской команды в статусе свободного агента.

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Ранее Кендзера выступал за Динамо с 2017 года. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину перешел на правах аренды в Лех, а затем вернулся в киевский клуб и отыграл первую часть сезона-2022/23.

В январе 2023 года поляк отправился в аренду в ПАОК, а летом 2024 года был выкуплен греческим клубом.

Всего за время своих выступлений в Динамо Кендзера провел в составе "бело-синих" 198 матчей, отличившись семью голами и 20 результативными передачами.

Напомним, ранее Динамо объявило о подписании украинского голкипера.

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