Динамо объявило о возвращении польского легионера
Бывший защитник Динамо Томаш Кендзера вернулся из греческого ПАОК в киевский клуб.
Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 32-летний футболист подписал контракт сроком на два года.
Также отмечается, что польский защитник пополнил состав киевской команды в статусе свободного агента.
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Ранее Кендзера выступал за Динамо с 2017 года. После начала российского полномасштабного вторжения в Украину перешел на правах аренды в Лех, а затем вернулся в киевский клуб и отыграл первую часть сезона-2022/23.
В январе 2023 года поляк отправился в аренду в ПАОК, а летом 2024 года был выкуплен греческим клубом.
Всего за время своих выступлений в Динамо Кендзера провел в составе "бело-синих" 198 матчей, отличившись семью голами и 20 результативными передачами.
Напомним, ранее Динамо объявило о подписании украинского голкипера.
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