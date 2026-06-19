Полузащитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Полузащитник Динамо Александр Яцык сменил киевский клуб на Харьков.
Как сообщает официальный сайт бывшего Металлиста 1925, 23-летний украинский хавбек подписал контракт на четыре года - до июня 2030 года.
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В своей новой команде игрок будет выступать под 8-м номером.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Харьков заплатил за полузащитника около трех миллионов евро. Также киевский клуб сможет рассчитывать на бонусы и получит процент от следующей перепродажи игрока.
Динамо в свою очередь попрощалось с Яцыком.
"ФК Динамо (Киев) благодарит Александра Яцика за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры", - говорится в заявлении киевлян.
В этом сезоне Яцык принял участие в 27 матчах в составе Динамо, отличившись тремя голами.
Напомним, ранее Динамо объявило о подписании украинского голкипера.
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