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Полузащитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Харьков объявил о подписании Александра Яцыка.
Сегодня, 10:29       Автор: Игорь Мищук
Александр Яцык перешел в Харьков / ФК Харьков
Александр Яцык перешел в Харьков / ФК Харьков

Полузащитник Динамо Александр Яцык сменил киевский клуб на Харьков.

Как сообщает официальный сайт бывшего Металлиста 1925, 23-летний украинский хавбек подписал контракт на четыре года - до июня 2030 года.

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В своей новой команде игрок будет выступать под 8-м номером.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, Харьков заплатил за полузащитника около трех миллионов евро. Также киевский клуб сможет рассчитывать на бонусы и получит процент от следующей перепродажи игрока.

Динамо в свою очередь попрощалось с Яцыком.

"ФК Динамо (Киев) благодарит Александра Яцика за время, проведенное в нашем клубе, и желает успехов в дальнейших этапах карьеры", - говорится в заявлении киевлян.

В этом сезоне Яцык принял участие в 27 матчах в составе Динамо, отличившись тремя голами.

Напомним, ранее Динамо объявило о подписании украинского голкипера.

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