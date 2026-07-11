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Футбол

Чемпион Турции сделал предложение по бомбардиру Динамо

Галатасарай интересуется Матвеем Пономаренко.
Сегодня, 19:50       Автор: Игорь Мищук
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев
Матвей Пономаренко / ФК Динамо Киев

Галатасарай рассматривает возможность подписания нападающего Динамо Матвея Пономаренко.

Как утверждает журналист Каган Дурсун, стамбульский клуб уже сделал предложение киевлянам по поводу потенциального перехода 20-летнего футболиста.

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По информации источника, чемпионы Турции рассчитывают арендовать украинского форварда с опцией последующего выкупа.

При этом отмечается, что, кроме украинца, Галатасарай также рассматривает ряд других кандидатов на усиление позиции нападающего в возрасте до 23 лет.

Напомним, что в минувшем сезоне Пономаренко отличился 16 забитыми мячами и одним ассистом в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. С 13 голами в чемпионате форвард киевлян стал лучшим бомбардиром УПЛ.

Ранее интерес к Пономаренко также приписывали Порту.

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