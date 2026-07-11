Чемпион Турции сделал предложение по бомбардиру Динамо
Галатасарай рассматривает возможность подписания нападающего Динамо Матвея Пономаренко.
Как утверждает журналист Каган Дурсун, стамбульский клуб уже сделал предложение киевлянам по поводу потенциального перехода 20-летнего футболиста.
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По информации источника, чемпионы Турции рассчитывают арендовать украинского форварда с опцией последующего выкупа.
При этом отмечается, что, кроме украинца, Галатасарай также рассматривает ряд других кандидатов на усиление позиции нападающего в возрасте до 23 лет.
Напомним, что в минувшем сезоне Пономаренко отличился 16 забитыми мячами и одним ассистом в 23 матчах за Динамо во всех турнирах. С 13 голами в чемпионате форвард киевлян стал лучшим бомбардиром УПЛ.
Ранее интерес к Пономаренко также приписывали Порту.
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