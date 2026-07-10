ЛНЗ объявил о подписании нигерийского легионера

Нападающий словацкого Тренчина Коди Дэвид стал игроком ЛНЗ.

О переходе 25-летнего футболиста сообщает пресс-служба черкасского клуба.

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Детали сотрудничества с нигерийским форвардом не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, игрок подписал контракт до 30 июня 2029 года.

Также по информации СМИ, сумма трансфера могла составить около одного миллиона евро.

Коди Дэвид является воспитанником академии Эвертона, где выступал за юношеские команды. Также он играл за Гамильтон, Шеффилд Уэндсдей, Аккрингтон Стэнли, Рейт Роверс и Мариехамн.

К Тренчину нападающий присоединился в январе 2026 года и провел в составе словацкой команды 15 матчей, отличившись девятью голами.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ определился с домашним стадионом для квалификации Лиги конференций.

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