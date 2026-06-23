ЛНЗ объявил о подписании трех игроков Руха
ЛНЗ объявил о подписании сразу троих футболистов, которые перешли из Руха.
Игроками черкасской команды стали украинские защитники Виталий Роман и Андрей Китела, а также бразильский хавбек Таллес Бренер.
Об этом сообщает пресс-служба ЛНЗ.
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Детали сотрудничества с игроками не разглашаются, известно только, что все они пополнили состав черкасской команды в статусе свободных агентов.
Роман в прошлом сезоне провел 21 матч, отличившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. На счету Кителы три ассиста в 24 поединках. Таллес в минувшей кампании сыграл 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что Рух снялся с УПЛ и следующий сезон начнет во Второй лиге.
Ранее ЛНЗ получил соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций.
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