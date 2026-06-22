Эпицентр подписал албанского легионера

Эпицентр официально объявил о подписании албанского центрального защитника Серьяна Репая.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Каменца-Подольского.

Детали сотрудничества 25-летнего футболиста с украинским клубом не уточняются. По данным Transfermarkt, игрок пополнил состав команды в статусе свободного агента.

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Для защитника это будет первый опыт выступлений в иностранном чемпионате, поскольку ранее он представлял только албанские клубы.

Прошлый сезон Репай провел в высшей лиге Албании в составе ФК Вора, который занял седьмое место. На счету защитника 33 матча в чемпионате и один в Кубке, в которых он отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Эпицентр вернул в Динамо арендованного нападающего Владислава Супрягу.

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