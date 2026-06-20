Эпицентр вернул в Динамо арендованного Супрягу
Эпицентр объявил о возвращении в Динамо арендованного у киевского клуба нападающего Владислава Супряги.
Об этом сообщает официальный сайт клуба из Каменца-Подольского.
Также в Динамо возвращается еще один арендованный у "бело-синих" игрок - вингер Андрей Маткевич.
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Эпицентр поблагодарил обоих футболистов за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов в карьере.
Напомним, что Супряга присоединился к Эпицентру на правах аренды летом 2025 года. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голами и одним ассистом.
Маткевич пополнил состав Эпицентра в феврале 2026 года и провел семь поединков без результативных действий.
Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.
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