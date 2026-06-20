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Футбол

Эпицентр вернул в Динамо арендованного Супрягу

Клуб из Каменца-Подольского не стал продолжать сотрудничество с нападающим.
Сегодня, 18:59       Автор: Игорь Мищук
Владислав Супряга / ФК Эпицентр
Владислав Супряга / ФК Эпицентр

Эпицентр объявил о возвращении в Динамо арендованного у киевского клуба нападающего Владислава Супряги.

Об этом сообщает официальный сайт клуба из Каменца-Подольского.

Также в Динамо возвращается еще один арендованный у "бело-синих" игрок - вингер Андрей Маткевич.

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Эпицентр поблагодарил обоих футболистов за сотрудничество и пожелал дальнейших успехов в карьере.

Напомним, что Супряга присоединился к Эпицентру на правах аренды летом 2025 года. В этом сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Маткевич пополнил состав Эпицентра в феврале 2026 года и провел семь поединков без результативных действий.

Ранее сообщалось, что полузащитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.

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