Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера

Арендованный Полесьем у Динамо вингер Максим Брагару останется в житомирской команде на постоянной основе.

Как сообщает официальный сайт "волков", клуб осуществил полноценный трансфер украинского футболиста.

23-летний игрок подписал с Полесьем контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по неофициальной информации, житомирский клуб заплатил за вингера около двух миллионов евро.

В прошлом сезоне Брагару провел за Полесье 26 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, ранее Динамо объявило о возвращении польского легионера.

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