Шахтер объявил о подписании бразильского легионера

Шахтер закрыл трансфер атакующего полузащитника бразильского Фламенго Райана Роберто.

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

18-летний бразильский футболист подписал с украинским клубом контракт, рассчитанный до 30 июня 2031 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако ранее сообщалось, что Шахтер заплатит 10 миллионов евро за 90% прав на бразильца, а Фламенго оставит за собой 10% от будущей перепродажи игрока.

Райан Роберто воспитывался в академии Атлетико Паранаэнсе, за которую выступал с 2019 года. В 2023 году перешел во Фламенго, где играл за юношеские и молодежные команды клуба.

Провел 16 матчей за Фламенго U-20, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу (в том числе пять игр, три гола, один ассист в молодежном Копа Либертадорес U-20). В январе 2026 года дебютировал за главную команду Фламенго и провел два поединка в Лиге Кариока.

Напомним, ранее состав Шахтера пополнил защитник Александр Караваев из Динамо.

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