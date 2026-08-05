Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси
Манчестер Сити рассматривает возможность подписания вингера Челси Педру Нету.
Отмечается, что английский клуб уже установил контакт с представителями португальского футболиста и изучает условия потенциальной сделки.
Однако дальнейшее развитие переговоров и дальнейший трансфер 26-летнего вингера во многом зависит от будущего Савиньо.
Следовательно, если бразилец перейдёт в Тоттенхэм, именно Нету станет одним из главных кандидатов на усиление атаки Сити.
🚨🇵🇹 EXCL: Manchester City make direct contact with Pedro Neto’s camp as talks start over possible move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026
Neto among #MCFC target if Savinho goes to Spurs while he’s also understood to be on Tottenham list as backup option.
Deal also depends on Chelsea valuation. 🔛 pic.twitter.com/POaVdvToDJ
Тем временем Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла.
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