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Футбол

Манчестер Сити уже начал переговоры с игроком Челси

Подписание португальца на случай ухода Савиньо.
Сегодня, 14:23       Автор: Валентина Чорноштан
Педру Нету / Getty Images
Педру Нету / Getty Images

Манчестер Сити рассматривает возможность подписания вингера Челси Педру Нету.

Отмечается, что английский клуб уже установил контакт с представителями португальского футболиста и изучает условия потенциальной сделки.

Однако дальнейшее развитие переговоров и дальнейший трансфер 26-летнего вингера во многом зависит от будущего Савиньо.

Следовательно, если бразилец перейдёт в Тоттенхэм, именно Нету станет одним из главных кандидатов на усиление атаки Сити.

Тем временем  Арсенал усиливается суперзвездой из Ньюкасла.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити

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