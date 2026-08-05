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Футбол

Деку лично приехал в Мадрид, чтобы решить судьбу Альвареса

Сага продолжается.
Сегодня, 13:47       Автор: Валентина Чорноштан
Барселона и Атлетико Мадрид эмблемы / Getty Images
Барселона и Атлетико Мадрид эмблемы / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку отправился в Мадрид, чтобы продолжить работу над потенциальным трансфером Хулиана Альвареса.

Как передаёт COPE, спортдиректор встретится с агентом аргентинского форварда, чтобы обсудить дальнейший план действий и возможные шаги, которые помогут приблизить переход игрока в каталонский клуб.

Напомним, что Атлетико категорически отказывается обсуждать продажу своего лидера и не намерен вступать в переговоры, несмотря на интерес со стороны Барселоны.

Тем временем Барселона всё ещё не отзывала предложение в размере 100 миллионов евро, из‑за чего мадридский коллектив уже обратился в Королевскую испанскую футбольную федерацию с жалобой на действия каталонцев.

Ещё одна сага о переходе игрока происходит между Лейпцигом и Реалом. Накануне Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах касательно вингера.

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