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Футбол

Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде

Сделка на финише.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Ян Диоманде / Getty Images
Ян Диоманде / Getty Images

По информации Флориана Плеттенберга, переход вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде в мадридский Реал выходит на финишную прямую.

Несмотря на то что спортивный директор Лейпцига Марсель Шефер опроверг информацию о завершении переговоров, подчеркнув, что трансфер ещё не находится на финальной стадии.

Инсайдер передаёт что 19-летний футболист сборной Кот-д'Ивуара как никогда близок к смене клуба, а завершить сделку стороны могут уже в ближайшие дни.

Плеттенберг пишет, что последние раунды переговоров значительно продвинули сделку, хотя официального соглашения между клубами пока нет.

Ранее директор Лейпцига высказался о загадочной болезни Диоманде, из-за которой он пропустил тренировки на сборах РБ Лейпциг на фоне слухов о Реале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид РБ Лейпциг Ян Диоманде

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