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Футбол

Яремчук может перейти в клуб, в котором уже играл

Греки хотят за украинца 3.3 млн евро.
Сегодня, 10:57       Автор: Валентина Чорноштан
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

По последней информации, Олимпиакос принял решение расстаться с Романом Яремчуком, поскольку руководство планирует сократить количество нападающих в составе.

Но несмотря на это, в греческом клубе не собираются отпускать украинца без достойной компенсации, напоминая, что у него действует контракт и сохраняется рыночная стоимость, пишет Sportal.

Отмечается, что главным фаворитом на подписание 30-летнего форварда является французский Лион, который продолжает работать над полноценным трансфером украинского нападающего.

Добавим, что в Олимпиакосе считают: интерес со стороны Лиона должен быть подтверждён конкретным предложением и, самое главное, соответствующим для них финансовым состоянием, а именно 3,3 млн евро. 

Ранее Плеттенберг объявил о прорыве в переговорах по Диоманде

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион олимпиакос Роман Яремчук

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