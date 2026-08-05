Яремчук может перейти в клуб, в котором уже играл

По последней информации, Олимпиакос принял решение расстаться с Романом Яремчуком, поскольку руководство планирует сократить количество нападающих в составе.

Но несмотря на это, в греческом клубе не собираются отпускать украинца без достойной компенсации, напоминая, что у него действует контракт и сохраняется рыночная стоимость, пишет Sportal.

Отмечается, что главным фаворитом на подписание 30-летнего форварда является французский Лион, который продолжает работать над полноценным трансфером украинского нападающего.

Добавим, что в Олимпиакосе считают: интерес со стороны Лиона должен быть подтверждён конкретным предложением и, самое главное, соответствующим для них финансовым состоянием, а именно 3,3 млн евро.

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