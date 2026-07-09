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Футбол

Испания против Бельгии: на что ставить в матче 1/4 финала?

Предлагаем вашему вниманию варианты интересных ставок на четвертьфинал чемпионата мира 2026 года.
Сегодня, 20:26       Автор: Василий Медвидь
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Продолжаются четвертьфинальные матчи ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Теперь в рамках этой стадии встретятся две европейские сборные — Испания и Бельгия.

Впереди матч Испания – Бельгия. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных хозяев. Их победа оценивается коэффициентом 1,65, тогда как на Бельгию дают коэффициент 5,63. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Які є варіанти ставок?

Сборная Испании к этому моменту не пропустила ни одного мяча на чемпионате мира, проведя уже пять матчей. Если вы считаете, что эта серия прервется именно в поединке против Бельгии, стоит рассмотреть вариант ставки на то, что бельгийцы забьют хотя бы один гол. Коэффициент на это событие составляет 1,55.

Если же этот вариант вам не по душе и вы считаете, что Испания вновь одержит «сухую» победу, можно поставить на то, что именно испанцы откроют счет в матче. Коэффициент немного ниже, но практически такой же — 1,53.

В составах обеих команд выступает немало футболистов с отличным дальним ударом. Поэтому вполне возможно, что мы увидим гол из-за пределов штрафной площади. На такое событие также принимаются ставки, а коэффициент на то, что такой мяч будет забит, составляет 2,47.

Если же вы предпочитаете делать ставки на индивидуальные действия футболистов, то интересным выглядит коэффициент 3 на то, что Ламин Ямаль отдаст результативную передачу в этом поединке.

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