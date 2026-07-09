Испания против Бельгии: на что ставить в матче 1/4 финала?

Продолжаются четвертьфинальные матчи ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Теперь в рамках этой стадии встретятся две европейские сборные — Испания и Бельгия.

Впереди матч Испания – Бельгия. Эксперты GGBET считают, что преимущество на стороне номинальных хозяев. Их победа оценивается коэффициентом 1,65, тогда как на Бельгию дают коэффициент 5,63. Кто окажется сильнее? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

Які є варіанти ставок?

Сборная Испании к этому моменту не пропустила ни одного мяча на чемпионате мира, проведя уже пять матчей. Если вы считаете, что эта серия прервется именно в поединке против Бельгии, стоит рассмотреть вариант ставки на то, что бельгийцы забьют хотя бы один гол. Коэффициент на это событие составляет 1,55.

Если же этот вариант вам не по душе и вы считаете, что Испания вновь одержит «сухую» победу, можно поставить на то, что именно испанцы откроют счет в матче. Коэффициент немного ниже, но практически такой же — 1,53.

В составах обеих команд выступает немало футболистов с отличным дальним ударом. Поэтому вполне возможно, что мы увидим гол из-за пределов штрафной площади. На такое событие также принимаются ставки, а коэффициент на то, что такой мяч будет забит, составляет 2,47.

Если же вы предпочитаете делать ставки на индивидуальные действия футболистов, то интересным выглядит коэффициент 3 на то, что Ламин Ямаль отдаст результативную передачу в этом поединке.

Лето большой игры. Эпичное. Безумное. Уникальное. Такое, которого мир ждал долгих 4 года. Главный футбольный турнир уже здесь, и букмекерский бренд GGBET готов: топовая линия, одни из лучших коэффициентов на рынке, полная готовность к каждому матчу. Включайся в игру. Всё будет GG!

РЕКЛАМА

21+

ООО «ГГБЕТ». Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).

Предложение действует с 10 июня 2026 года по 19 июля 2026 года включительно на сайте ggbet.ua на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий, определенных решением СНБО, введенным в действие указом Президента Украины). Подробности на сайте ggbet.ua.

Под «3 000 000 грн призовых» подразумевается возможность принять участие в розыгрыше общего призового фонда в размере 3 000 000 гривен, а под получением приза — его приобретение игроком за одну копейку с баланса его личного кабинета.

Указанные коэффициенты взяты с сайта ggbet.ua и актуальны по состоянию на 20:03 08.07.2026, они могут изменяться.

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!