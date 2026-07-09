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Футбол

Челси рассматривает варианты продажи Гарначо

Интерес к игроку уже проявляют другие клубы.
Сегодня, 19:16       Автор: Валентина Чорноштан
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Челси не видит Гарначо в долгосрочных планах, клуб готов расстаться с вингером уже этим летом, пишет Фабрицио Романо.

Руководство Челси дало понять, что не станет чинить препятствий, если поступит достойное предложение о полноценном трансфере вингера.

По информации источника, интерес со стороны других команд касательно аргентинца уже начал проявляться, однако какие клубы нацелены на Алехандро, пока неизвестно.

Напомним, что Гарначо перебрался на Стэмфорд Бридж из Манчестер Юнайтед в августе 2025 года за 40 миллионов фунтов.

Ранее английский клуб подписал воспитанника Барселоны.

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