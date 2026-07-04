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Футбол

Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку

Алонсо был инициатором трансфера, но сделка провалилась.
Сегодня, 11:01       Автор: Валентина Чорноштан
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Авторитетному изданию The Athletic стали известны детали предложения Челси к Сандерленду касательно Джаки, и стало известно, почему лондонцы получили отказ.

Напомним, что "синие" предлагали за 33-летнего полузащитника около 8 млн фунтов, однако это предложение было отклонено.

По данным источника, в Сандерленде сумму сделки посчитали неуважительной по отношению к игроку и клубу.

Отмечается, что желание подписать хавбека было исключительно инициативой Хаби Алонсо, ведь он работал с футболистом, когда тренировал Байер.

К слову, экс-тренер Кристал Пэлас возглавит Ноттингем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси сандерленд Гранит Джака

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