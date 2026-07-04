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Футбол

Экс-тренер Кристал Пэлас возглавит Ноттингем

Гласнер сменит Перейру.
Сегодня, 09:37       Автор: Валентина Чорноштан
Оливер Гласнер / Getty Images
Оливер Гласнер / Getty Images

Австрийский тренер Оливер Гласнер станет новым тренером команды Ноттингем Форест.

Как передаёт инсайдер Фабрицио Романо, 51-летний специалист заключил соглашение с "лесниками". Он возглавит клуб на ближайшие три года и сменит Витора Перейру, чей уход был оформлен накануне.

Напомним, что предыдущим местом работы Гласнера был Кристал Пэлас, который он покинул по окончании сезона‑2025/26.

За время работы с "орлами" австриец успел завоевать Кубок Англии, Суперкубок страны, а также выиграть Лигу конференций.

Ранее Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест Оливер Гласнер

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