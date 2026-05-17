Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем в последнем домашнем матче сезона

В воскресенье, 17 мая, Манчестер Юнайтед принимал дома Ноттингем.

Уже на пятой минуте хозяева открыли счет. Шоу никто не помешал обработать мяч и отправить его точно в нижний угол ворот.

Остаток же тайма манкунианцы старались забить второй, а гости уверенно вели свою игру, не подпуская МЮ к своим воротам.

Со стартом второго тайма Морато сравнял счет, но сразу же МЮ ответил довольно спорным голом Куньи. После этого Ноттингем снова пошел вперед и снова сумел сравнять счет голом Гиббс-Уайта.

Однако на 76-й минуте Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по ассистам, позволив Мбемо снова вывести манкунианцев вперед. Концовка матча была полностью посвящена попыткам португальца побить рекорд.

За оставшееся время Манчестер Юнайтед упустил такое количество моментов, что хватило бы на целый матч, и эта игра так и завершилась со счетом 3:2.

Манчестер Юнайтед - Ноттингем 3:2

Голы: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 - Морато, 53, Гиббс-Уайт, 78

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!