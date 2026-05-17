iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем в последнем домашнем матче сезона

Олд Траффорд красиво попрощался с Каземиро.
Сегодня, 16:32       Автор: Андрей Безуглый
Люк Шоу / Getty Images
Люк Шоу / Getty Images

В воскресенье, 17 мая, Манчестер Юнайтед принимал дома Ноттингем.

Уже на пятой минуте хозяева открыли счет. Шоу никто не помешал обработать мяч и отправить его точно в нижний угол ворот.

Остаток же тайма манкунианцы старались забить второй, а гости уверенно вели свою игру, не подпуская МЮ к своим воротам.

Со стартом второго тайма Морато сравнял счет, но сразу же МЮ ответил довольно спорным голом Куньи. После этого Ноттингем снова пошел вперед и снова сумел сравнять счет голом Гиббс-Уайта.

Однако на 76-й минуте Бруну Фернандеш повторил рекорд АПЛ по ассистам, позволив Мбемо снова вывести манкунианцев вперед. Концовка матча была полностью посвящена попыткам португальца побить рекорд.

За оставшееся время Манчестер Юнайтед упустил такое количество моментов, что хватило бы на целый матч, и эта игра так и завершилась со счетом 3:2.

Манчестер Юнайтед - Ноттингем 3:2
Голы: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 - Морато, 53, Гиббс-Уайт, 78

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ноттингем Форест

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику Манчестер Юнайтед предложил контракт Каррику
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Челси неожиданно уступил Ноттингему Челси неожиданно уступил Ноттингему
Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль

Видео

Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины
Ярмоленко сравнялся с Ребровым в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Серии А и Миколенко с Эвертоном против Сандерленда
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Александрия победила Рух, Кривбасс сыграет с Шахтером, а Колос - с Оболонью
просмотров

Последние новости

Украина17:55
Шахтер переиграл в гостях Кривбасс
Украина17:45
Оболонь неожиданно обыграла Колос
Теннис17:34
Олийникова преодолела квалификацию турнира в Страсбурге
Автоспорт17:25
Ферстаппен упустил победу на 24 часах Нюрбургринга
Европа16:58
Довбик впервые с января сыграл за Рому
Европа16:45
Капитан Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ
Европа и мир16:35
Чемпионат мира по хоккею-2026: США победили Великобританию, Словакия обыграла Италию
Европа16:32
Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем в последнем домашнем матче сезона
Украина16:20
УПЛ: Александрия победила Рух, Кривбасс сыграет с Шахтером, а Колос - с Оболонью
Киберспорт16:10
NaVi сразятся за топ-1 группы на DreamLeague Season 29
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK