Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:0: обзор матча и результат игры 09.05.2026

В субботу, 9 мая, Сандерленд принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.

Манкунианцы не смогли в гостях справиться с середняком чемпионата, завершив поединок нулевой ничьей.

"Черные коты" действовали острее на протяжении матча, однако так и не сумели огорчить соперника. Гости же свой первый и единственный удар в створ ворот хозяев поля смогли нанести только под конец встречи.

Набрав 65 очков, Манчестер Юнайтед занимает на данный момент третье место в турнирной таблице АПЛ. Сандерленд с 48 баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед 36-го тура чемпионата Англии

Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.57

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 15 - 11

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 6 - 7

Фолы: 12 - 11

Сандерленд: Руфс - Геертрейда, Мукиэле, Альдерет, Мандава - Джака, Садики - Хьюм (Майенда, 90), Ле Фе, Тальби (Ангуло, 79) - Бробби.

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Шоу - Маунт, Мейну - Диалло (Мбемо, 75), Фернандеш, Кунья - Зиркзе (Доргу, 65).

Предупреждения: Маунт, Зиркзе, Кунья.

