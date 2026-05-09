iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:0: обзор матча и результат игры 09.05.2026

Манкунианцы расписали нулевую ничью с "черными котами".
Сегодня, 18:57       Автор: Игорь Мищук
Сандерленд и Манчестер Юнайтед сыграли вничью / Getty Images
Сандерленд и Манчестер Юнайтед сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 9 мая, Сандерленд принимал дома Манчестер Юнайтед в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги.

Манкунианцы не смогли в гостях справиться с середняком чемпионата, завершив поединок нулевой ничьей.

Читай также: Ливерпуль и Челси не определили победителя

"Черные коты" действовали острее на протяжении матча, однако так и не сумели огорчить соперника. Гости же свой первый и единственный удар в створ ворот хозяев поля смогли нанести только под конец встречи.

Набрав 65 очков, Манчестер Юнайтед занимает на данный момент третье место в турнирной таблице АПЛ. Сандерленд с 48 баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Сандерленд - Манчестер Юнайтед 36-го тура чемпионата Англии

Сандерленд - Манчестер Юнайтед 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.17 - 0.57
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 15 - 11
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 6 - 7
Фолы: 12 - 11

Сандерленд: Руфс - Геертрейда, Мукиэле, Альдерет, Мандава - Джака, Садики - Хьюм (Майенда, 90), Ле Фе, Тальби (Ангуло, 79) - Бробби.

Манчестер Юнайтед: Ламменс - Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Шоу - Маунт, Мейну - Диалло (Мбемо, 75), Фернандеш, Кунья - Зиркзе (Доргу, 65).

Предупреждения: Маунт, Зиркзе, Кунья.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд манчестер юнайтед АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Ливерпуль и Челси не определили победителя Ливерпуль и Челси не определили победителя
Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль Манчестер Юнайтед в ярком матче обыграл Ливерпуль
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026: Ицзэ одержал победу над Мерфи в финале
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Ярмолюк против Ман Сити, Лацио противостоит Интеру
просмотров
Свитолина успешно стартовала на турнире в Риме
просмотров
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
просмотров

Последние новости

Бокс19:38
Уордли собирается бросить вызов Усику в случае победы над Дюбуа
Европа18:57
Сандерленд и Манчестер Юнайтед поделили очки
Бокс18:30
Бокс: расписание боев
Бокс18:28
Победитель боя Усик - Верховен получит специальный пояс WBC
Украина17:50
УПЛ: ничья ЛНЗ и Динамо, Заря встретится с Металлистом 1925, а Оболонь - с Эпицентром
Украина17:42
Динамо с отмененным голом разошлось миром с ЛНЗ
Теннис17:15
Олийникова завершила выступление на турнире в Риме
Европа16:40
Ливерпуль и Челси не определили победителя
НБА14:49
Чемпион НБА 2023 решил обменять всех игроков, кроме одного
Бокс14:25
Мейвезер и Пакьяо окончательно договорились о реванше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK