Мейвезер и Пакьяо окончательно договорились о реванше

Для Флойда этот бой станет защитой его рекорда 50-0.
Сегодня, 14:25       Автор: Валентина Чорноштан
Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо / Getty Images

Реванш между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо всё-таки состоится, сообщает The Ring.

По имеющейся информации, бой запланирован на 25 сентября и пройдёт на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, при этом трансляция будет доступна на Netflix.

Отметим, что изначально поединок планировался на другой арене и даже рассматривался как выставочный, однако в итоге стороны подписали контракт на полноценный бой.

Напомним, что Пакьяо и Мейвезер впервые встретились на ринге в 2015 году, тогда поединок завершился победой Флойда по очкам.

