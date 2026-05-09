Известно, кто обслужит матч Барселоны и Реала

Арбитр выйдет на класико в 6-й раз в карьере.

В воскресенье, 10 мая, в чемпионате Испании пройдет очередное эль класико между Барселоной и мадридским Реалом.

Королевская испанская футбольная федерация уже назначила судью на матч, им стал 43-летний Алехандро Эрнандес Эрнандес.

Для испанца это будет шестое эль класико. Добавим, что под его руководством два из пяти предыдущих матчей завершились победами Барселоны, дважды команды сыграли вничью, а еще в одном случае победил Реал.

Напомним, матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

