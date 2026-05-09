Анахайм провалил игру в большинстве в серии второго раунда

После доминирования над Эдмонтоном развалился против Вегаса.

Orange County Register передаёт, что Анахайм ни разу не забил в большинстве в серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Напомним, сейчас Дакс проводят матчи с Вегасом, и на текущий момент счёт в серии - 2:1 в пользу команды из Лас-Вегаса.

У Анахайма за три игры было 11 попыток реализовать численное преимущество против Голден Найтс, однако во всех этих случаях подопечные Джоэла Кенневилла не смогли реализовать большинство.

Добавим, что в первом раунде плей-офф калифорнийцы сумели забросить Эдмонтону 8 шайб в большинстве при 16 попытках реализации, показав эффективность 50%.

