Арбелоа высказался о конфликте Вальверде и Тчуамени

Ответил на слухи после конфликта игроков.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Альваро Арбелоа / Getty Images
Накануне игроки Реала, а именно Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени, повздорили на тренировке в четверг, 7 мая. После стычки уругваец был отправлен в больницу, где ему наложили швы. Позже Феде и Тчуамени получили штраф от клуба в размере 500 тысяч евро.

Главный тренер Реала Альваро Арбелоа рассказал, что ощущал после конфликта игроков.

"Я горжусь решительностью, с которой действовал клуб. Игроки извинились перед болельщиками, и мне этого достаточно. Я не собираюсь публично распинать своих игроков. Мы все можем совершать ошибки, и они оба заслуживают того, чтобы мы двигались дальше. Они — двукратные чемпионы Европы, и я горжусь ими", — приводит слова испанского наставника Marca.

Сейчас говорят много лжи. Ложь, что игроки непрофессиональны, и ложь, что они проявляли неуважение ко мне или не играют из-за проблем со мной. Я этого не терплю, потому что это абсолютная неправда. Я несу ответственность за то, что мы не оправдали ожиданий, но я горжусь работой игроков за эти четыре месяца и тем, как они приняли меня.

К слову, на фоне проблем Реала Манчестер Сити хочет осуществить трансфер звездного бразильца мадридского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Альваро Арбелоа Федерико Вальверде Орельен Тчуамени

Кристал Пэлас - Шахтер: видео голов
