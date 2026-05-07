Игрок Реала оказался в больнице после драки в раздевалке

Феде Вальверде снова схватился с Тчуамени.

Хавбек Реала Феде Вальверде понадобилась медицинская помощь, сообщает Marca.

Напомним, что накануне уругваец подрался с Орельеном Тчуамени. Однако на сегодняшней тренировке конфликт между игроками усугубился.

В раздевалке дело дошло до рукоприкладства, что пришлось вмешиваться остальным игрокам. А самого Вальверде после этого увезли в больницу.

Сообщается, что в ходе конфликта уругваец упал и порезался об стол в раздевалке, ему понадобилось наложить швы.

В Реале созвали срочное заседание, по итогам которого оба игрока были отстранены.

Ранее также СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса.

