Игрок Реала оказался в больнице после драки в раздевалке

Феде Вальверде снова схватился с Тчуамени.
Сегодня, 17:30       Автор: Андрей Безуглый
Федерико Вальверде / Getty Images

Хавбек Реала Феде Вальверде понадобилась медицинская помощь, сообщает Marca.

Напомним, что накануне уругваец подрался с Орельеном Тчуамени. Однако на сегодняшней тренировке конфликт между игроками усугубился.

В раздевалке дело дошло до рукоприкладства, что пришлось вмешиваться остальным игрокам. А самого Вальверде после этого увезли в больницу.

Сообщается, что в ходе конфликта уругваец упал и порезался об стол в раздевалке, ему понадобилось наложить швы.

В Реале созвали срочное заседание, по итогам которого оба игрока были отстранены.

Ранее также СМИ раскрыли подробности конфликта Рюдигера и Каррераса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федерико Вальверде Орельен Тчуамени

