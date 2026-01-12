iSport.ua
Челси готовит предложение в 120 млн евро за лидера Реала

Новый тренер "пенсионеров" инициировал интерес к Вальверде.
Сегодня, 09:38       Автор: Валентина Чорноштан
Феде Вальверде / Getty Images
Феде Вальверде / Getty Images

Новый тренер Челси Лиам Росьен хочет приобрести в команду Федерико Вальверде и уже сообщил об этом руководству.

По данным Fichajes, "синие" готовы отдать около 120 миллионов евро за полузащитника мадридского Реала Феде Вальверде.

По имеющейся информации, новый тренер "пенсионеров" хочет приобрести уругвайца, так как, по его мнению, тот идеально впишется в состав Челси. Также коуч рассматривает вариант построения команды вокруг него.

Однако если игрок не захочет переходить в АПЛ, клуб откажется от этой идеи с трансфером и не будет переубеждать футболиста.

Тем временем исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед обозначил проблемы команды после поражения в Кубке Англии.

