Флетчер обозначил проблемы МЮ после поражения от Брайтона

Рассказал, что нужно изменить в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 08:02       Автор: Валентина Чорноштан
Даррен Флетчер / Getty Images
Даррен Флетчер / Getty Images

В матче 3-го раунда Манчестер Юнайтед вылетел из Кубка Англии, уступив Брайтону со счетом 1:2.

Теперь из-за этого МЮ не участвует в еврокубках, и до конца текущего сезона будет выступать только в чемпионате, состоящем из 38 туров. В последний раз Юнайтед проводил менее 40 матчей за сезон в кампании 1914/15 - тогда команда сыграла всего 39 игр.

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер поделился своими мыслями после поражения:

Без кубков остались только матчи Премьер-лиги. В концовке болельщики были недовольны, и у них есть полное право выражать свое разочарование. Атмосфера не была токсичной, но они дали понять, что расстроены. Я уверен, что если игроки правильно отреагируют, болельщики, как и всегда, поддержат их, потому что в АПЛ еще есть за что бороться. Нам нужна уверенность, умение играть в определенном стиле и по конкретной схеме. Нужно просто сплотиться — только так можно что-то изменить.

Добавим, что владелец главной сенсацией Кубка Англии взорвал сеть признанием о покупке клуба в нетрезвом состоянии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Юнайдет

