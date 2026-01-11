iSport.ua
Владелец сенсации Кубка Англии взорвал сеть признанием о покупке клуба нетрезвым

Функционер отреагировал на победу команды.
Вчера, 22:19       Автор: Антон Федорцив
Роб Сметерст / Getty Images
Роб Сметерст / Getty Images

Скромный Маклсфилд выбил лондонский Кристал Пэлас в 3-м раунде Кубка Англии. Владелец "торговцев шелком" Роб Сметерст прокомментировал триумф коллектива из 6-го дивизиона, сообщает The Sun.

"Возможно, покупка футбольного клуба после четырех дней попойки была не такой уж плохой идеей. Самое смешное то, что я не помню этого. Но посмотрите, где мы сейчас.

Для сообщества и болельщиков возвращение футбольного клуба к жизни – это нечто невероятное. Я уже запланировал поездку на Ибицу с ребятами. Не прямо сейчас, но… Обязательно", – заверил функционер.

Маклсфилд стал первым коллективом с 1909 года из-за пределов Футбольной лиги, которому удалось выбить действующего обладателя Кубка Англии. "Торговцы шелком" соревнуются в Национальной лиге-Север. После половины сезона клуб идет в середине таблицы.

Тем временем Манчестер Юнайтед проиграл Брайтону в Кубке Англии.

