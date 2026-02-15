iSport.ua
Футбол

Арсенал за полчаса разгромил Уиган в Кубке Англии

"Канониры" выдали ураганный старт.
Сегодня, 20:21       Автор: Антон Федорцив
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Команда Микеля Артеты уверенно пробилась в 1/8 финала Кубка Англии. Лондонский Арсенал легко разобрался с "Латикс" на домашней арене.

"Канониры" сняли все вопросы о победителе в противостоянии в первой трети поединка. Открыл счет точным ударом в угол из центра штрафной Мадуэке. Впоследствии Мартинелли получил мяч слева в штрафной и точно пробил.

Разгромным счет стал, когда защитник Уигана Хант срезал мяч в свои ворота. А жирную точку поставил Жезус. На 27-й минуте нападающий отправил мяч в сетку метров с десяти.

Следующие две трети встречи превратились в формальность. Арсенал уверенно прошел в 5-й раунд турнира. Соперник лондонцев определится в понедельник, 16 февраля.

Статистика матча Арсенал – Уиган 4-го раунда Кубка Англии

Арсенал – Уиган – 4:0
Голы: Мадуэке, 11, Мартинелли, 18, Хант, 23 (автогол), Жезус, 27

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.36
Владение мячом: 73 % - 27 %
Удары: 17 - 2
Удары в створ: 6 - 2
Угловые: 5 - 0
Фолы: 9 - 13

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал уиган Кубок Англии

