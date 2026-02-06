iSport.ua
Арсенал положил глаз на защитника Боруссии Д

"Канониры" стремятся усилить фланги.
Вчера, 16:57       Автор: Антон Федорцив
Даниэль Свенссон / Getty Images
Даниэль Свенссон / Getty Images

Защитник дортмундской Боруссии Даниэль Свенссон попал в сферу интересов лондонского Арсенала. Английский гранд готов приобрести скандинавский летом, сообщает Bild.

Потенциальный трансфер скандинава обойдется "канонирам" в 29,9 млн евро. На Эмирейтс Свенссон должен конкурировать с англичанином Майлзом Льюисом-Скелли. Также интерес к нему проявили миланский Интер и английский Лидс.

Свенссон в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 1 ассист. Ранее защитник выступал за датский Норшелланн и шведскую Броммапойкарну.

Кстати, ранее Арсенал во второй раз обыграл Челси в кубковом дерби Лондона.

