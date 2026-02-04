iSport.ua
Арсенал минимально одолел Челси в полуфинале Кубка лиги

"Канониры" отправились в финал турнира.
Сегодня, 00:05       Автор: Антон Федорцив
Арсенал – Челси / Getty Images
Арсенал – Челси / Getty Images

В первом тайме команды действовали очень осторожно. Фактически за 45 минут они создали по моменту. Арсенал мог повести после выстрела Инкапье (сэйв Санчеса), а за "синих" едва не забил метров с 20-ти Фернандес (сэйв Кепы).

Не прибавилось острых эпизодов и после перерыва. На 66-й минуте снова в эпицентре событий оказался Фернандес. Новый удар хавбека со средней дистанции прошел мимо ворот. Но развить эту историю Челси не удалось.

Не смогли "синие" и организовать финальный штурм. Более того, в добавленное арбитром время "канониры" вырвали победу. Арсенал разогнал быструю атаку, на финише которой Хаверц замахом убрал Санчеса и отправил мяч в ворота.

Арсенал прошел в финал Кубка английской лиги. Соперник подопечных Микеля Артеты определится в противостоянии Манчестер Сити и Ньюкасла. Первый поединок завершился в пользу "горожан" (2:0).

Статистика матча Арсенал – Челси 1/2 финала Кубка лиги

Арсенал – Челси – 1:0 (первый матч – 3:2)
Гол: Хаверц, 90+7

Ожидаемые голы (xG): 0.91 - 0.68
Владение мячом: 44 % - 56 %
Удары: 5 - 14
Удары в створ: 2 - 2
Угловые: 2 - 5
Фолы: 14 - 12

