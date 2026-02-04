Барселона прошла в полуфинал Кубка Испании
Команда Ханси Флика могла открыть счет в дебюте. Впрочем, Рэшфорд из выгодной позиции не попал в створ. Но должного развития этот эпизод не получил, а кастильцы отодвинули игру подальше от собственных ворот.
Открыла счет Барса под занавес тайма. Сработала трехходовка Рэшфорда, де Йонга и Ямаля с ударом в касание последнего в дальний. Удвоили преимущество каталонцы на старте второго тайма, когда Араухо головой замкнул угловой.
Левандовски, Лопес и другие могли сделать счет разгромным. Взамен под занавес поединка Альбасете отквитал один гол усилиями Морено. На большее хозяева не замахнулись, так что дальше идет Барселона.
Статистика матча Альбасете – Барселона 1/4 финала Кубка Испании
Альбасете – Барселона – 1:2
Голы: Морено, 87 – Ямаль, 39, Араухо, 56
Ожидаемые голы (xG): 0.67 - 2.27
Владение мячом: 27 % - 73 %
Удары: 7 - 17
Удары в створ: 3 - 7
Угловые: 3 - 6
Фолы: 12 - 15
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!