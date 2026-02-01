Барселона в доминирующем стиле разбила Эльче

Каталонцы завершили матч с 30-ю ударами по воротам.

В субботу, 31 января, Эльче принимал дома Барселону.

Каталонцы с первых минут начали осаду штрафной соперника и сумели забить быстрый гол после прорыва Ямаля.

Тем не менее команда Флика продолжила давить и неожиданно получила удар в ответ. Родригес идеально обработал мяч и отправил его в нижний угол. Каталонцы сраз отошли от шока и создали ряд моментов, но вышли вперед лишь под конец тайма багодаря Торресу.

Со стартом второго тайма Эльче смог забить второй, но гол отменил арбитр. Упустив свой единственный момент, хозяева сели в оборону, которую Барселона легко взламывала, но в створ мяч не шел.

В конце концов Рэшфорд сумел поставить точку в матче, забив третий гол.

Эльче - Барселона 1:3

Голы: Родригес, 29 - Ямаль, 6, Торрес, 40, Рэфшорд, 72

