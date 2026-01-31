Французский клуб намерен обновить летом собственный трансферный рекорд

Ренн намерен летом обновить клубный трансферный рекорд, пишет Бен Джейкобс.

Защитник французского клуба Жереми Жаке должен принести команде огромные деньги.

На игрока претендуют Ливерпуль и Челси, при этом лондонцы уже работают над трансфером. Ренн же намерен удержать Жаке до лета.

А уже следующим трансферным окном обновить клубный рекорд, прлдав защитника одному из претендентов.

Напомним, что на текущей момент трансферным рекордом Ренна является продажа Жереми Доку в Манчестер Сити за 60 млн евро.

Ранее также Челси оформил камбек в лондонском дерби.

