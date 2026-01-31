iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Французский клуб намерен обновить летом собственный трансферный рекорд

Жереми Жаке интересен Челси и Ливерпулю.
Вчера, 23:25       Автор: Андрей Безуглый
Жереми Жаке / Getty Images
Жереми Жаке / Getty Images

Ренн намерен летом обновить клубный трансферный рекорд, пишет Бен Джейкобс.

Защитник французского клуба Жереми Жаке должен принести команде огромные деньги.

На игрока претендуют Ливерпуль и Челси, при этом лондонцы уже работают над трансфером. Ренн же намерен удержать Жаке до лета.

А уже следующим трансферным окном обновить клубный рекорд, прлдав защитника одному из претендентов.

Напомним, что на текущей момент трансферным рекордом Ренна является продажа Жереми Доку в Манчестер Сити за 60 млн евро.

Ранее также Челси оформил камбек в лондонском дерби.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Барселона в доминирующем стиле разбила Эльче Барселона в доминирующем стиле разбила Эльче
Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл
Атлетико подпишет звезду Аталанты Атлетико подпишет звезду Аталанты
Бавария снова оступилась в чемпионате Бавария снова оступилась в чемпионате

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа00:12
Барселона в доминирующем стиле разбила Эльче
Европа00:07
Ливерпуль с дублем Экитике разгромил Ньюкасл
Вчера, 23:25
Европа23:25
Французский клуб намерен обновить летом собственный трансферный рекорд
Европа22:58
Атлетико подпишет звезду Аталанты
Европа22:15
Бавария снова оступилась в чемпионате
Европа21:55
Челси совершил крутейший камбек против Вест Хэма
Другие20:04
Всемирная федерация тхэквондо допустила росиян и белорусов
Украина19:50
Суперлига: Днепр разгромил Мавп, Киев-Баскет уступил Кривбассу, Соколы переиграли Запорожье
Украина19:34
УХЛ: Сокол разгромил Крыжинку в дерби, Шторм взял реванш у Кременчуга
Европа19:33
Реал намерен устроить большую перестройку грядущим летом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK